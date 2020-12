Evaluna Montaner revela que tuvo Covid-19 y que la pasó muy mal

Cargando...

Ricardo Montaner reveló hace un mes atrás que algunos de los miembros de su familia se habían contagiado de Covid-19, pero no dio nombres, por lo que se especuló que sus hijos eran los que habían dado positivo a coronavirus. Ahora, después de este tiempo, la hija menor del cantante, Evaluna, contó que le detectaron el virus.

En El rincón de la tribu, podcast de Camilo y esposo de Evaluna Montaner, la cantante contó que se contagió de Covid-19 mientras estuvo en Colombia y debido a esto tuvo que estar separada de su marido.

“Fue un año entero que tuvimos encerraditos, cuidándonos de que no nos diera el covid, pero les tenemos que contar porque este es el momento”, dijo Camilo.

Tras las palabras del intérprete de “Favorito”, Evaluna Montaner contó que se había contagiado de covid-19 y mencionó los síntomas que presentó.

“Me dio covid el mes pasado aquí en Colombia. Me duró dos días lo del olfato, no tener olfato ni gusto, eso sí fue muy desagradable. Estaba a punto de subirme fiebre un día, pero no dejé que me subiera”, contó.

La pareja comentó en el podcast el duro momento que pasaron ya que habían estado separados por varios días debido al trabajo de Camilo y que cuando regresó a su casa no pudo tener contacto con Evaluna debido a su contagio de coronavirus.

“Yo venía de un viaje de no verte por bastantes días y para mí era sumamente importante ese momento cuando regreso a ti y descanso contigo (…), no tenía tan claro lo importante que era para mí la cercanía física de poder abrazarte, me di cuenta cuando llegué, fue justo antes de los Grammy”, relató Camilo.

Evaluna Montaner estuvo de acuerdo con Camilo y mencionó que para ella fue un momento muy difícil no estar cerca de su esposo.

“A mí me pareció bastante feo ese momento, para mí es muy importante por lo menos un abrazo, que me agarre de la mano y estuviste una semana aquí en el departamento conmigo, con covid (…), literal fue nuestra primera vez estando juntos sin poder estar juntos”, mencionó la hija de Ricardo Montaner.