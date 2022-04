Evo lamenta que hasta ahora no existan detenidos por el caso audios

Cochabamba, Bolivia

El expresidente Evo Morales, en declaraciones a la prensa realizadas este viernes, observó que hasta ahora no existan detenidos por la denuncia que realizó sobre presunto encubrimiento al narcotráfico. El expresidente dijo que las autoridades deben investigar y aclarar las grabaciones que presentó sobre un operativo antidroga abortado en Valle Sajta.

La investigación fue iniciada de oficio por la Fiscalía hace un par de semanas. Comentó que, mientras ya hay detenidos por el caso de los “tiktokeros pisacoca”, el caso que denunció no avanza.

Comentó que las investigaciones deberían estar dirigidas a las personas implicadas en actividades ilícitas y las autoridades que impidieron la intervención, en el hecho ocurrido a fines de marzo.

"Autoridades de lucha contra el narcotráfico intervinieron y justificaron que había laboratorios y no hay ni un detenido hasta ahora, ni los comprometidos en temas de narcotráfico, ni los que instruyeron no intervenir ese laboratorio", apuntó.

Aseveró que realizó la denuncia en cuanto hizo conocer públicamente los audios.

"Al día siguiente de la denuncia, a través del doctor Irusta, quien me apoya en temas legales, él llevó personalmente a Sucre para presentar ante el Fiscal General. Ya está la denuncia y sobre eso vendrá la demanda ", dijo.

También dijo que no fue convocado por la Fiscalía para declarar y que tampoco debería serlo.

"No hay por qué y legalmente no tendría. Cualquiera tiene derecho a denunciar y ahí acaba su responsabilidad . Todos tenemos que combatir a la corrupción y al narcotráfico", afirmó.

Consultado sobre si se debe investigar al Ministro de Gobierno y Viceministro de Sustancias Controladas, dijo que eso es decisión de la justicia y que él no es fiscal general para decir a quién se investiga.

"Las audios se conocen. Salvo mi responsabilidad. Después ya está en manos del Ministerio Público", dijo. Sin embargo, comentó que en gobiernos anteriores no se detuvieron, ni procesaron a ministros, ni militantes. "En nuestra gestión procesamos, denunciamos. Después de la denuncia, dejamos en mano de la justicia para que ellos puedan procesar", añadió.

¿División en el MAS?

Evo Morales asegura tener una buena relación con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

"A la convocatoria, primero, yo me comuniqué por los medios de comunicación, hasta ahora no tengo ninguna nota. Entiendo perfectamente, a veces hay algunos problemas que se presentan con nuestros dirigentes, pero no tengo ningún problema con Lucho, ni con el gobierno. Estamos cada día, cada dos días comunicándonos con los compañeros, dirigentes o autoridades para evitar conflictos", afirmó.