Evo Morales se reúne con López Obrador tras criticar a EU por sus políticas intervencionistas

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional de México, luego de haber participado en un seminario internacional organizado por el Partido del Trabajo (PT), en el que aprovechó su intervención para criticar las “políticas de intervención” de Estados Unidos en Latinoamérica.

Morales arribó a Palacio Nacional en torno a las 17:30 horas de este jueves. Su reunión con López Obrador estaba pactada para las 18:00 horas, pero se retrasó debido a que el mandatario tabasqueño tenía más actividades relacionadas con temas de salud pública.

Morales aplazó la primera rueda de prensa que iba a ofrecer tras su participación en el seminario político del PT. Esta conferencia era muy esperada porque era la primera intervención pública del mandatario desde que México lo recibió en noviembre de 2019 como refugiado político.

Evo Morales inauguró el seminario internacional “Los Partidos y una nueva sociedad”, que se llevará a cabo durante los días 21, 22 y 23 de octubre, y el cual fue organizado el Partido del Trabajo. En dicho evento agradeció al presidente López Obrador por salvar su vida el 12 de noviembre de 2019.

En ese año, Morales salió de Bolivia como asilado político del gobierno de México, llegando al país a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, luego del conflicto generado tras las elecciones en las que resultó ganador, las cuales fueron calificadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como irregulares.

“México no solamente será mi casa: es la casa de todos los que luchan por la liberación de sus pueblos”, expresó en agradecimiento el exmandatario boliviano.

“Cuando llegué, no era por congraciarme con el presidente y el pueblo mexicano. Cuando decía que me salvó la vida, era de verdad. México y otros países me salvaron la vida”, dijo Morales.

Después de su estancia en México, de casi un mes, Morales viajó a Cuba alegando problemas de salud, pero en realidad fue para analizar junto con Venezuela cómo “retomar” la democracia en Bolivia, según explicó a comienzos de año en entrevista con EFE.

Posteriormente se trasladó a Argentina y, tras el triunfo de Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de octubre de 2020 con el candidato Luis Arce, el expresidente Morales regresó a Bolivia.