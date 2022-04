Evo revela audio y denuncia posible encubrimiento al narcotráfico en el Trópico cochabambino

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El expresidente y líder del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, reveló este lunes un audio por el cual denunció un supuesto encubrimiento al narcotráfico por parte de agentes antidrogas.

“He decidido denunciar, y acabo de hablar con mi abogado, vamos a hacer llegar al Ministerio Público para que pueda ser investigado. Si es verdad, debe ser sancionado (el implicado) y también quisiéramos saber quién le ha instruido al coronel para que salga, cuando un grupo de Umopar (Unidad Móvil de Patrullaje Rural) estaba haciendo operativo”, afirmó el dirigente cocalero, en conferencia de prensa.

Morales presentó a los medios de comunicación una conversación por WhatsApp que refleja a dos personas que presuntamente serían efectivos antidrogas y el primero, en calidad de coronel, habría instruido a un subalterno para que salga de un lugar donde hallaron fábricas de droga.

Según Evo, los hechos denunciados habrían ocurrido el 25 de marzo por el río Sajta en el Trópico de Cochabamba.

En otros audios se escucha a un capitán haciendo referencia a un coronel Terán, indicando que se habría enojado con él por salir del lugar. Entonces, pide a su interlocutor que “su jefe” hable con “mi jefe” para solucionar este tema.

Morales manifestó que es “gravísimo” lo que se escucha en las grabaciones porque se habla de "sacar" a Umopar del lugar, por lo cual decidió enviarlas al Ministerio Público para su investigación.

Parte de la conversación

- Mi coronel, ¿me escucha?

- Por favor, salgan.

- Ya, lo vamos a dejar en laboratorio, las cuatro fábricas.

- Salgan de ahí, por favor. Salgan.

- Mi coronel.

“Quiero pedir que haya una profunda investigación, de dónde viene, cómo viene la protección al narcotráfico en Valle Sacta. Si es así, de algunos comandantes policiales de lucha contra el narcotráfico, entonces, estamos mal en la lucha contra el narcotráfico”, dijo el expresidente.

Evo recordó que, en febrero, las seis federaciones se reunieron con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para pedirle mayor presupuesto para la lucha contra el narcotráfico, bajo el compromiso de reducir cultivos de coca, pero “no hay ninguna respuesta”, enfatizó.

“Hay que hacer una profunda investigación a los operadores de la lucha contra el narcotráfico, no sé si es intencional para implicar al Trópico. Gravísimo lo que me informaron. Algunos operadores, será el director, será el comandante, alguien será de la lucha contra el narcotráfico, eran operadores del Gobierno de facto, no identifico, no conozco”, sostuvo el jefe de los cocaleros de Cochabamba.