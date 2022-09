Evo se queja que cortan sus discursos en la transmisión de Bolivia TV y ve "marginación"

Cochabamba, Bolivia

Durante un acto de entrega de obras, el expresidente Evo Morales se quejó porque "le dieron información" de que cortaban sus intervenciones en la señal del canal gubernamental Bolivia TV. El presidente Luis Arce, que también estaba en la actividad, le dijo que no generara susceptibilidades.

Ambos participaron, la mañana de este jueves, en la entrega de la planta de almacenamiento y transformación de granos de EMAPA en Senda Seis, municipio de Puerto Villarroel, en el departamento de Cochabamba, informó la agencia ANF.

“Hermano presidente, anticipadamente quisiera pedirle con mucho respeto, por favor, (que) el gerente de canal 7 no me corte las intervenciones. Tengo información permanente, las veces que hemos participado por su invitación siempre nos cortan. Debe haber libertad de expresión en los medios de comunicación del Estado, no es posible que se corte a algunos hermanos y hermanas. Dijimos oportunamente, que se evite este tipo de marginación”, dijo el también presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y del Movimiento al Socialismo (MAS).