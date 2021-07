Ex religiosos dicen haber sido abusados sexualmente por un sacerdote

En Salta (Argentina), inició el juicio contra el sacerdote Agustín Rosa Torino, quien afronta un proceso por abusos sexuales. Una de las víctimas señaló que cuando era monja que los abusos y hostigamiento dentro de la congregación Hermanos Discípulos de Jesús San Juan Bautista era constante.

En las últimas horas, la exmonja Valeria Zarsa declaró haber sido tocada en varias ocasiones por el sacerdote Rosa.

"Yo estaba lavando los platos y él pasaba por detrás y me rozaba. Yo pensaba que era mi imaginación, luego comencé a sentir vergüenza y culpa", señaló ante la Sala IV del Tribunal donde se lleva a cabo el juicio del religioso.

Zarsa dijo que en la congregación se escuchaban constantes bromas sexuales.

"Decía que las mujeres no servían y yo intentaba demostrarle que no. Para mí todo lo que decía él era palabra santa", señaló.

La ex monja dijo que en los pasillos de la congregación se escuchaba sobre "abusos en la comunidad", lo mencionado referido a que jóvenes eran encontrados en la cama con el sacerdote Rosa.

Zarsa señaló que una vez Rosa quiso probarle un cinto del hábito y al hacerlo apoyó su cabeza en sus pechos, y ella lo sacó de mala manera y se fue.

La mujer señala que lo único que pide es justicia.

“Queremos que vaya preso como cualquier delincuente, que se lo condene a cárcel común y que su condena sea un ejemplo para todos los sacerdotes que están cometiendo abusos y que saben que la Iglesia Católica los encubre cambiándolos de lugar, aunque en esos nuevos lugares sigan cometiendo los mismos delitos. El abusador no prescribe”, señaló.

Zarza denunció al sacerdote Rosa junto a dos hombres convirtiéndose así en el primer caso de abuso eclesiástico que llega a juicio en esa provincia.

Otra de las victimas de Rosa fue Yair Gyurkovits, un ex novicio que también denunció al sacerdote.

“Yo estaba en Puerto Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, en una dependencia dentro de la misma congregación. Ahí sufrí abusos de parte del cura a cargo y me acerqué a Rosa Torino para contarle lo que me estaba pasando: sentí que desarrollamos mucha confianza y fue en ese contexto que él empezó a abusar de mí. Me decía que era como mi padre, que tenía que revisarme el cuerpo, y siempre mostrándose afectuoso”, cuenta Yair.