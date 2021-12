Ex secretaria de la Gobernación se presenta a declarar, sin embargo fue suspendida la audiencia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La ex secretaria de la Gobernación Cinthia Asín, de la pasada gestión, se presentó a declarar en calidad de testigo en la Fiscalía departamental en el caso que se investiga al gobernador Rubén Costas y Roly Aguilera sobre supuestos contratos irregulares de publicidad.

"A lo largo de esta semana me van a notificar nuevamente para declarar como testigo", "no me han dado cuales son los móviles de la denuncia", indicó Asín en una breve entrevista con los medios tras salir de la fiscalía.

Ella no pudo declarar por la carga procesal que tienen los fiscales anticorrupción.