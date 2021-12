Exesposa de "El Chapo" Guzmán condenada a tres años de cárcel pidió al juez reducir su condena

Cargando...

La esposa del excapo mexicano El Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue condenada el pasado martes por la justicia de Estados Unidos a tres años de prisión por su participación en el poderoso Cartel de Sinaloa que lideraba su marido.

De acuerdo con la sentencia, Coronel debe pagar cuatro años más de residencia vigilada y una multa de 300 dólares. En el juicio, Coronel le dijo al juez que se sentía completamente avergonzada por sus actos y le hizo un pedido bastante especial. “Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la esposa de Guzmán y tal vez se sienta en la obligación de ser más duro, pero le ruego que no lo haga”.

La petición de Coronel se debe precisamente a que no desea que sus hijas gemelas de nueve años crezcan sin sus padres, pues es preciso recordar que Guzmán está condenado a cadena perpetua desde 2019. “Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación... Ellas (sus hijas) ya estaban creciendo sin uno de sus papás, por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá”, señaló la mujer.