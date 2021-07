Exministro Ferreira: Comité Cívico cruceño siempre estuvo detrás de los gobiernos militares

Cargando...

El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo este lunes que la amenaza no debe sorprender ya que el Comité Cívico pro Santa Cruz siempre respaldó los conflictos que se suscitaron el 2019, encabezados por militares, tras las declaraciones del cívico, Rómulo Calvo, quien en pasados días advirtió con aplicar la misma receta que precedió en el 2019 contra el actual Gobierno.

“No se olvide que el Comité Cívico se apoyó en la dictadura de (Hugo) Banzer y del golpe del año 1971, el Comité Cívico fue complaciente con el golpe de (Luis) García Meza, en 1980, es decir, siempre ha estado atrás de los gobiernos militares y ha sido una parte importante del golpe de 2019”, mencionó.

Sobre la advertencia hecha por Calvo, Ferreira descartó la posibilidad de que en el país se registre un hecho similar a lo acontecido en noviembre de 2019, debido a que las condiciones no son las mismas; sin embargo, instó a estar alertas.

“Lo de 2019 no se va a volver a repetir por un cúmulo de circunstancias y factores que se mezclaron, se conjugaron para llegar a lo que sucedió en 2019 y eso no va a ocurrir, hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas que no son iguales, lo que sí no cambia y eso es verdad, es la actitud conspirativa y sediciosa de este grupo de fascistas”, señaló.

Aclaró que la convocatoria de los cívicos en Santa Cruz se concentra en el centro de la capital y que no tiene mayor trascendencia en las provincias cruceñas.

“No es tanto preocuparse porque podrán paralizar el centro de la ciudad de Santa Cruz, pero ya en provincia no tienen peso mayor, la inmensa mayoría de los municipios está en manos de gobiernos democráticos que representan a sectores populares, no están con estas camarillas que solo podrán atrincherarse en las ciudades capitales, no creo que eso vaya a ocurrir en otras ciudades del país, no va a ocurrir eso”, dijo.

Finalmente, instó a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto, ya que Calvo hizo un llamado público a la sedición que está penada por ley.

“Para evitar que eso ocurra, creo que ya no es un tema del Gobierno porque en el país existe división de poderes y es un tema ya del Órgano Judicial y la propia Fiscalía, no puede ser que semejantes declaraciones, que instan a delinquir, sean una declaración más, son actos delictivos, está en el Código Penal, sedición, incitación pública a delinquir”, complementó.

Fuente: ABI