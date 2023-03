"Extraña a su agresor": La niña embarazada quiere tener a su bebé

Cochabamba, Bolivia

El caso de una niña de 12 años que está internada en el Hospital Materno Infantil “Germán Urquidi”, con una gestación de 34 semanas. Ha causado conmoción en la población, por la historia detrás del hecho.

El caso fue denunciado como violación, el acusado tiene 22 años, fue enviado a la Cárcel de San Antonio con detención preventiva. El hombre estaría en una relación con la menor desde que esta tendría tan sólo 9 años.

La niña y madre fue sometida a una valoración psicológica, el director de Materno Dr. José Pardo, indicó que la niña tiene una mentalidad de una adolescente de 15 a 16 años, está consciente de su embarazo e informó que mantenía una "relación" con su agresor hace tres años y lo extraña.

“El bebé se encuentra bien, tiene de 33 a 34 semanas, ocho semanas (…) La menor sabe perfectamente que está embarazada, quiere tenerlo. Nos dijo que extraña a su pareja, nos dijo que no entiende porque hay tanto problema, le preocupa el hecho que esté detenido” , indicó Pardo.

De acuerdo a las declaraciones de la menor, el hecho era de conocimiento de los padres, sin embardo los progenitores aseguran no saber nada. El embarazo es de alto riesgo y la niña será sometida a una cesárea para dar a luz.

"No es un hecho aislado, no se puede alegar consentimiento, no puede decirse que la niña aceptó una relación. Aunque vivieran bajo el mismo techos y aunque el agresor diga que ella le provocaba, esta situación es totalmente inválida", remarcó la representante de la Fundación "Voces Libres", Mercedes Cortez.