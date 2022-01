Extranjero agredió brutalmente a propietaria de residencial porque su tarjeta de crédito no servía

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Un ciudadano de nacionalidad belga, identificado como Hendrick Tommy Belgpor, fue captado por las cámaras de seguridad de un residencial ubicado sobre el segundo anillo y avenida Brasil de la capital cruceña, cuando agredió brutalmente a la propietaria de este establecimiento, "porque su tarjeta de crédito no servía ni contaba con fondos".

María Mamani, víctima de la golpiza, relató a Notivisión que el extranjero entregó su tarjeta para realizar el respectivo débito, sin embargo, al ver que no funcionaba se enfureció y aseguró entre gritos que contaba con dinero. El hecho se registró la jornada del miércoles.

Tras una discusión por unos minutos, el sujeto le arrojó un objeto a la mujer y posteriormente violenta el ingreso de la caja para empujar y golpear a la propietaria.

"Se enojó porque no funcionaba su tarjeta, se volvió agresivo, me tiró la puerta y con un fierro intentó tumbarme al suelo, me gritaba que tenía dinero", contó la afectada.

Cargando...

Ante esta situación, la víctima se apersonó hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para sentar una denuncia en contra del extranjero.

El director de la Felcc, coronel Edson Claure, informó a Notivisión que el sujeto fue aprehendido y trasladado hasta celdas policiales, donde brindará su declaración y será llevado hasta una audiencia de medidas cautelares.

"Lo que es evidente es la agresión verbal y física que este sujeto realiza. Se está coordinando con Interpol y Migración para ver sus antecedentes", indicó Claure.