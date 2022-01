(VIDEO) Un Sujeto involucra a una niña en un robo; ocurrió en la zona Chaquipampa

La Paz

Según se observa en las imágenes, este sujeto acompañado de una menor de edad, se acerca a un punto de venta de chip y tarjetas de telefonía, el hombre baja las mismas y uno a uno de forma disimulada le pasa a la niña, posteriormente la pequeña escapa del lugar con el producto en mano.

La propietaria del negocio, relató que decidió poner cámaras de seguridad, debido a que serían varias veces que sufre robos, en esta oportunidad evidenció claramente la sustracción de su mercadería.

“Le pasa los chip como disimulando, vacía los chip y la niña enseñada se los lleva, el señor viene y me paga solo por dos chip, no es la cantidad (que robó) es el hecho, tal vez pueden estudiarme, cuando no tenía cámaras me vaciaron la casa, se llevaron valor de ocho mil bolivianos entre, celulares y tarjetas”, manifestó la propietaria del negocio.