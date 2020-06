Extranjeros que se enfrentaron con mototaxistas retornaron al puente

Recordemos que los ciudadanos extranjeros se enfrentaron con mototaxistas cerca del puente peatonal que conecta las avenidas Costanera y Humboldt, el pasado lunes 22 de junio.

Ahora retornaron al lugar, indicaron que no tienen otro sitio a donde ir, se dedican a la venta de dulces en los semáforos cercanos, de esta manera aseguran que se ganan el sustento diario.

“Ellos me golpearon, me lanzaron un palazo” relata uno de los afectados por la pelea. “Vamos a volver porque los compañeros no tienen donde estar, la gente de los kioscos nos apoya, la comunidad nos está apoyando”, indicaron otros.