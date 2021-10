Facebook, Instagram y WhatsApp comienzan a restablecer sus servicios

Cargando...

Tras una caída a nivel mundial de más de cinco horas, algunos de los servicios de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp han comenzado a restablecerse paulatinamente, de acuerdo con reportes de usuarios en sitios como Is It Down Right Now y Down Detector.

Internautas señalan que han comenzado a poder ver su feed de noticias en Facebook e Instagram, además de que han empezado a recibir mensajes de WhatsApp y Messenger.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Facebook informó: “A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por aguantarnos”.

La interrupción en estas populares aplicaciones provocó conmoción a nivel internacional tanto a usuarios como a servicios y empresas. El hecho ocurre un día después de que una denunciante acusó a la empresa de priorizar repetidamente sus ganancias por sobre la lucha contra el discurso de odio y la desinformación.

¿Por qué se cayó Facebook?

Facebook era inaccesible porque el Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por su sigla en inglés) no dirigía a los usuarios al lugar correcto. El propio Facebook controla la configuración.

El DNS permite a las direcciones de las webs llevar a los usuarios a sus destinos. Una caída similar en la compañía en la nube Akamai Technologies Inc dejó a múltiples sitios inaccesibles web en julio.

Expertos en seguridad que seguían la situación dijeron que la interrupción probablemente fue provocada por un error de configuración que dejó las direcciones de los servidores de Facebook fuera de servicio.

Podría ser el resultado de un error interno, aunque un hackeo por parte de alguien de dentro de la compañía sería teóricamente posible, añadieron. Un hackeo externo se considera menos probable.

Un ataque masivo de denegación de servicio que pudiera saturar uno de los sitios más populares del mundo requeriría la coordinación de poderosos grupos criminales o una técnica muy innovadora.

Facebook ofrece disculpas y pide paciencia

Facebook reconoció que los usuarios tenían problemas para acceder a sus aplicaciones, pero no dio detalles sobre la naturaleza del problema ni sobre el número de personas afectadas por la interrupción.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, informó Facebook desde su cuenta de Twitter.

“¡Gracias por su paciencia!”, añadió WhatsApp en un tuit.

Por su parte, Instagram señaló que dicha red social “y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tengas problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!”.

La respuesta de Facebook se veía dificultada por el hecho de que los empleados perdieron el acceso a algunas de sus propias herramientas durante el apagón, explicaron personas que siguen el asunto.

El director de Tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, también ofreció sus “más sinceras disculpas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios de Facebook en este momento. Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible”.

Las acciones de Facebook, que cuenta con casi 2 mil millones de usuarios activos diarios, abrieron a la baja tras el informe de la denunciante del fin de semana y siguieron cayendo hasta un 5.3% en las operaciones de la tarde del lunes.

Los títulos se encaminaban a su peor día en casi un año, en medio de una caída más amplia de los valores tecnológicos el lunes.

A la caída de Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger, se le han sumado reportes de fallas en el servicio de Telegram, Twitter y TikTok causadas, de acuerdo con sus directivos, por la saturación momentánea de sus servidores por la alta demanda de los usuarios.