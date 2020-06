Fallece el primer policía con coronavirus en La Paz

Este viernes miembros de la policía rindieron homenaje póstumo al Sargento 1° Juan Pablo Laura Rivero, primer efectivo policial fallecido a causa del coronavirus en La Paz. El agente policial deja cuatro hijos en la orfandad.

En presencia de la familia del uniformado, la institución reconoció el trabajo realizado por el efectivo del orden quien contrajo el covid-19 en el cumplimiento de sus funciones.

“Lamentable, es el primer policía caído en el cumplimiento del deber del departamento de La Paz. Me siento impotente por la lucha ante un enemigo invisible y también siento coraje porque hay gente que no entiende, que no se da cuenta que esto tiene consecuencias funestas”, aseveró el Comandante Departamental de la Policía, Wilson Ortiz.