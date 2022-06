Fallece una víctima más de la avalancha humana en Potosí, necesitaba un especialista

Potosí, Bolivia

Plácida Beatriz Isla Caya falleció hoy a la espera de atención especializada por las complicaciones que tuvo a nivel respiratorio luego de una cirugía a la que fue sometida, según informó la agencia ANF. Era una de las víctimas de la avalancha humana que se registró en el coliseo de la Universidad Autónoma Tomás Frías, en mayo pasado. Con la ella son cinco las personas que perdieron la vida debido a la tragedia.

La familia de la joven universitaria denunció que no recibió la atención prometida por el rector de la casa de estudios superiores en el Seguro Social Universitario.

“Yo he ido a hablar personalmente con el Rector. Él dijo que se haría cargo de todo, ha instruido al Gerente del Seguro (Universitario) que incluso le den una cama especial y que esté con una enfermera las 24 horas, cosa de que no ha sucedido. Todo el tiempo he denunciado que la han atendido muy mal”, relató el hermano de Plácida a ANF.

Además, le habrían dado de alta cuando la víctima aún no se había recuperado completamente.

La estudiante esperaba a un médico otorrino desde el sábado pasado porque un problema en su garganta comenzó a dificultarle la respiración, sin embargo, el especialista no apareció. Entonces, los médicos programaron trasladarla a la ciudad de La Paz, pero recién para el miércoles próximo.

La delegada defensorial Wilma Martínez se apersonó al nosocomio y anunció que pedirán una auditoría médica, además abrirán una investigación para determinar si hubo mala atención o mala praxis durante la internación de la universitaria.

“Desde el día sábado hemos esperando al doctor otorrino que tenía que revisarle la garganta, no se ha aparecido. Ayer no ha dormido, toda la noche no ha dormido, su garganta se le ha cerrado más. Las enfermeras no la atendían bien, decían que todo el tiempo vomita (…). Varias veces se hizo ganar con sus necesidades. Las enfermeras, en vez que me ayuden a limpiarla, me daban unos guantes. Se ha caído dos veces en la cama”, denunció la hermana.