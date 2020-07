Fallece Willy García por coronavirus

La noche el domingo el reconocido cantante, Willy García, falleció aquejado por coronavirus.

García fue conocido por su larga trayectoria en la música tropical y formar parte de varios grupos como Los Puntos.

Familiares y amigos aprovecharon las redes sociales para dar el último adiós a este artista que participó del video Resistiré junto a otros artistas de renombre.

“Amor de mi vida ... papito de mi corazón no entiendo por qué Dios te tuvo que escoger a ti… no sabes la impotencia que siento no haber podido hacer más por ti… mi corazón está partido en mil. Eras mi consentido y yo tu flakiru. Gracias por todos tus consejos tu amor por haberme ayudado a criar a mis hijitos por haberme regalado el don más grande que tengo el de cantar como tú …”, es parte de la publicación realizada por su hija, Jhoseline García, a Willy.