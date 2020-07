Falleció un hombre en puertas del hospital Harry Williams

Cochabamba, Bolivia

Un hombre de aproximadamente 60 años con sospecha de coronavirus (Covid-19) falleció en puertas del hospital “Harry Wiliams”, en la avenida Suecia zona sur de la ciudad, presentaba dificultad respiratoria.

Su esposa aseguró que peregrinaron todo el día, en busca de atención médica, pero al llegar al nosocomio le indicaron que no había espacio, contó que su compañero de vida murió prácticamente en sus brazos.

“Toda la mañana he peregrinado, sin comer. Mendigando atención en los hospitales, no hay ni un oxígeno en Pucarita, tuve que rogarme por un botellón de oxígeno para que me lo atiendan. Él tenía neumonía, y esto viene con sospecha de Covid-19”, contó.