Un hombre que habría muerto por Covid-19 fue velado en la avenida Simón López

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de la avenida Simón López y Beijing bloquearon durante la mañana la vía, con el féretro de una persona que murió presuntamente por coronavirus, como una forma de protesta, denunciando que el cuerpo estaba hace seis días en una vivienda donde están su madre, esposa e hijos.

Cuentan que la situación se tornó crítica debido a que el cuerpo estaba en estado de descomposición y no conocen resultados de la prueba de coronavirus (Covid-19). Anoche en el domicilio de la OTB San Lorenzo, familiares indicaban del fallecimiento del hombre de 62 años, que permanecía en el lugar.

El fallecido es un chófer, padre de dos hijos, aparentemente habría fallecido con síntomas de Covid-19, ahora sus familiares presentan síntomas, incluso la abuelita de 82 años que tiene alzhéimer.

Los vecinos denunciaron que las autoridades sanitarias ya visitaron a la familia del fallecido, pero de eso ya pasaron cinco días y no han recibido más información respecto al entierro.

Personal del Servicio Departamental de Salud (Sedes) llegó al lugar, la familia tiene certificado de defunción, se han hecho los trámites y tomaron la temperatura a los allegados, pero que no les hicieron ninguna prueba de diagnóstico.

“Ahora no sabemos si nosotros estamos infectados, yo no sé. Los pulmones nos duelen, el cuerpo nos duele, ya he llamado a todos. Mientras estoy esperando puedo estar muerta (…) Para que llaman a los periodistas, nos dijeron, estas bien no ves que estas bien, me dijo una doctora”, relató la hija del fallecido.