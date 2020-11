Familiares indignados por la detención domiciliaria de Cuéllar

Sacaba, Cochabamba

Los familiares de las personas fallecidas en Huayllani (Sacaba), el pasado noviembre de 2019, rechazaron indignados y molestos la determinación del tribunal de justicia, al otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva para el ex comandante departamental del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército (CEO), Alfredo Cuéllar.

Cuéllar deberá cumplir detención domiciliaria, pagará una fianza de Bs. 250.000, está arraigado y prohibido de acudir a determinados lugares. También deberá presentarse a firmar un libro dos veces a la semana y no tiene derecho al trabajo.

Terminada la audiencia, familiares de los fallecidos protestaron y exigieron justicia, arremetieron lanzando huevos y piedras a los agentes policiales que resguardaban las puertas del juzgado, quienes utilizaron agentes químicos para dispersar a los iracundos manifestantes.

El abogado del general, Patricio Vargas, señaló que apelarán la decisión del juez cautelar de Sacaba, sobre la fianza económica.

“El Ministerio Público no presentó el informe de balística (…), no hay nada de los perdigones, no hay nada de los calibres 22, que no es armamento reglamentario y no hay nada del calibre 38, esta situación debe ser investigada. La calificación legal ha sido por asesinato, tentativa de asesinato y lesiones gravísimas, esto no concurre en los presupuestos para determinar esta situación. Él tiene una función administrativa, no operativa”, argumentó Vargas.