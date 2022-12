Feminicidio: Elenir falleció tras brutal golpiza de su pareja de nacionalidad brasileña

Cargando...

San Ignacio de Velasco, Santa Cruz

Un nuevo caso de feminicidio enluta al departamento cruceño. Este jueves en San Ignacio de Velasco, una mujer perdió la vida tras ser brutalmente golpeada por su pareja de nacionalidad brasileña con quien salía hace seis meses.

La víctima fue identificada como Elenir Petiga de 35 años quien deja a dos niños en la orfandad a pocas horas de la navidad. “Ella era lo que más quería en el mundo y ahora la perdí”, dice entre lágrimas la mamá de la víctima.

Elenir venía sufriendo constantes agresiones por parte del principal acusado, sin embargo, no lo denunciaba porque la amenazó con matar a su familia.

“Este brasileño le pegó arto a mi hija y ella lo ocultó para que no me preocupe. Le dije que lo denunciara, pero no quiso porque la tenía amenazada con matar a sus hijos”, se lamenta la mujer de la tercera edad.

El acusado del crimen ya fue capturado y la víctima es velada por sus familiares y amigos en su domicilio.

Con este nuevo caso suben a 89 los feminicidios que se registran en lo va del 2022 en el país. El pasado 12 de diciembre, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que el 92% fueron resueltos de manera 'pronta y oportuna'.