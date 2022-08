Fernando Camacho: “ejecutaremos el paro de 72 horas si el Gobierno no cumple”

Santa Cruz, Bolivia

Tras la reunión del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho ratificó su postura de realizar el Censo de Población y Vivienda en 2023 y advirtió al Gobierno con retomar las medidas de presión, en caso de no cumplir con las disposiciones acordadas.

La institucionalidad cruceña dio plazo hasta el 26 de agosto para que las autoridades nacionales presenten la información detallada que maneja sobre el Censo a fin de complementar el estudio de la Comisión Técnica. De igual manera, exigen la instalación inmediata de las mesas técnicas pues estas deberán concluir hasta el 3 de septiembre de forma impostergable.

“Santa Cruz no ha parado por nada, lo hizo para obtener respuestas. Ejecutaremos el paro de 72 horas si no cumplen; el 26 (de agosto) con la entrega de documentos y el 3 de septiembre con la finalización de las mesas técnicas. No hay más tiempo, no puede esperar la ciudadanía”, declaró la autoridad departamental.