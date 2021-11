Fiscal de Tarija renuncia a su cargo y denuncia presiones políticas

Cargando...

Tarija - Bolivia

El fiscal departamental de Tarija, Wilson Tito Tórrez, presentó su renuncia al cargo de manera irrevocable, denunciando "presiones políticas contra su labor y revanchismo".

“Los dirigentes políticos, grupos políticos en su afán de presionar y condicionar las decisiones de nuestra fiscalía departamental no hacen más que contribuir al deterior de la credibilidad de la justicia”, dijo Tito en conferencia de prensa.

A casi un año de haber sido posesionado, el ahora exfiscal, agradeció la confianza del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y sostuvo que existen grupos que buscan presionar y condicionar decisiones de la Fiscalía Departamental de Tarija, medida que afecta a la credibilidad de los juristas.

“Quienes nos tomamos la responsabilidad de coadyuvar con la administración de la justicia y que ese valor supremo sea para todos no estamos dispuestos a ceder ante esas presiones. Estos dirigentes políticos que debido a sus rivalidades internas e intereses mezquinos quieren inmiscuirse en nuestro actuar”, denunció sin dar nombres.

Explicó que recibió cuestionamiento y fue calificado como "de la oposición" por sentarse junto a una autoridad departamental para analizar el derecho propietario para la Fiscalía de Bermejo, por entregar una cámara Gesell en Entre Ríos, o por firmar convenios con algunas alcaldías y universidades, que son parte de sus labores que ejecutó como Fiscal Departamental.

Por otra parte, señaló que ahora se sumará al equipo para poder esclarecer el caso del periodista desaparecido Cristian Mariscal.

“Soy la persona que ha iniciado el caso Mariscal hace ocho años atrás, me parece paradójico que ahora me tenga que ir, tenga una obligación de dimitir el cargo, tengo las esperanzas que este caso se pueda esclarecer. Ahora voy a poder hablar del caso Mariscal con total libertad, me voy a sumar al equipo”, dijo Wilson.