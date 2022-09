Fiscalía cita a declarar por acoso sexual al hombre que agredió a una mujer

La Paz

El hombre que agredió verbalmente a una mujer en La Paz fue identificado y será convocado a declarar la próxima semana por el delito de acoso sexual, así lo aseguró la fiscal Verónica Miranda.

También será citado a declarar el uniformado además de testigos y se verificara cámaras de seguridad.

El hecho de tránsito ocurrido en la urbe paceña concluyó con una lluvia de insultos obscenos, gritos, agresión psicológica y acoso sexual callejero de un adulto mayor contra una mujer que se encontraba en su vehículo.

“Vos que m... lo único que mueves es el c... Quieres filmarme, quieres que te la muestre, te encantaría verla no c..., ni siquiera pagado te la metería...Te vas a acordar de esa película toda tu vida c...”, expresa el hombre que agrede a las dos mujeres que iban a bordo de un vehículo particular.