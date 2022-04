Fiscalía dice que caso Fondioc continua, sólo se extingue para Aramayo, aclaran que son 96 procesos

La Paz, Bolivia

El fiscal de distrito William Alave, se pronunció en las últimas horas con relación al caso Fondo Indígena, la primera autoridad del Ministerio Público aclaró que con la muerte del ex director del Fondioc Marco Antonio Aramayo el caso no se extingue.

También informó que esta investigación no tiene 250 casos abiertos y que sólo existen 96 causas y que Aramayo contaba con una detención preventiva.

“Son varios casos hablamos de 96 casos que tenemos, esos tienen más de 400 personas sindicadas en varios proyectos, no es solo Nemesia Achacollo que esta siendo investigada, ya que son 400 personas que han administrado estos montos, ya hay acusaciones en estos casos, es evidente que en otros casos no se ha podido concluir porque de estas 400 personas no han sido habidos varios y los lineamientos jurídicos indican que no se puede juzgar a una persona en rebeldía, es estas circunstancias que nos hizo demorar esta investigaciones”, finalizó diciendo el fiscal.