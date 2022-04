Fiscalía no descarta ampliar delito a diputado Velásquez por presunto desvió de coca

La Paz, Bolivia

La denuncia contra el parlamentario fue presentada el pasado 20 de abril por el Ministerio de Gobierno. Donde supuestamente el asambleísta utilizaba a un grupo de familiares y amigos para el transporte de coca a zonas de producción de cocaína. El legislador fue citado para prestar su declaración esta se suspendió y será convocado nuevamente, señalo el fiscal departamental, William Alave.

Alave además declaró que se podría ampliar el delito de uso indebido de influencias.

Por su parte el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Freddy Velásquez, quien, además, negó las acusaciones que realizó el Ministerio de Gobierno por el presunto desvío de droga. Aseguró que se presentará a declarar ante el Ministerio Público.

“Nosotros no nos vamos a escapar, vamos a dar la cara, no tenemos nada que ocultar. Esperemos que ellos, los que denuncian tengan pruebas, porque decir o denunciar sin pruebas no es correcto”, afirmó el diputado yungueño en días pasados.