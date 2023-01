Fue a botar basura, pero la atropelló un vehículo que iba a gran velocidad

Cochabamba, Bolivia

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un vehículo atropella a una mujer en la Av. Simón López, zona norte de la ciudad de Cochabamba, la noche de este lunes.

La mujer cruza la avenida para dejar una bolsa de basura al frente, fijándose si venían automóviles y, al volver, es embestida por una vagoneta que iba a gran velocidad.

Tanto el motorizado responsable como otro que iba en el carril contiguo se detienen. El conductor retrocede y es increpado por transeúntes que vieron el atropello. El otro conductor baja de su auto también para auxiliar a la mujer.

Tras el hecho, vecinos alarmados por el ruido del impacto salen de sus domicilios para ayudar a la víctima que se encontraba tendida en medio de la avenida.

Posteriormente, personal de salud llegó hasta el lugar para atender y trasladar a la persona herida hasta un centro de salud.

Asimismo, efectivos policiales de Radio Patrullas 110 y de Tránsito llegaron al lugar para iniciar con las investigaciones del hecho.

El conductor que protagonizó el atropello y su vehículo fueron trasladados hasta dependencias de Tránsito.

"Es una vecina, una señora que aquí vende, en este puestito y justo le han atropellado. Los autos no respetan el semáforo de la esquina, ni trufis, ni taxis, nada. Quisiéramos que pongan una cámara en la esquina porque hay bastante accidente, cada vez se entran a las casas, hacen caer árboles y que poden el gomero porque tapa la luz, tal vez eso impidió que la señora vea. Le dijimos al chofer que llame a una ambulancia, nosotros no podemos moverle porque podemos hacerle daño. No es la primera vez, por lo menos hubo 10 accidentes y tres muertos en esta esquina", comentó una vecina.