Fue a un bar con las cenizas de su madre y no recuerda donde las dejó

En Inglaterra, un hombre se encuentra buscando desesperadamente las cenizas de su madre tras perderlas en un bar.

Pamela Sylvia Gale falleció el pasado año y su familia decidió cremarla el 22 de septiembre de este 2021. Paul, su hijo aseveró que ese día fue agotador, por lo que decidió ir a tomar una copa junto a su novia.

“Sinceramente, no recuerdo nada de la noche en que las perdí. Mi madre falleció el 13 de octubre de 2020 a causa del covid, aunque tuvo muchos problemas de salud. Solo quedaban 13 días para recoger sus cenizas antes de que fueran esparcidas. Había estado en el trabajo la noche anterior, así que no había dormido nada cuando mi novia y yo fuimos a recogerlas, lo que no fue una gran decisión, ya que no era un viaje de 45 minutos”, aseguró el hombre tras ser entrevistado por un medio de comunicación.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el hombre salió del lugar con unas bolsas, pero él asegura que no llegó con ellas a casa.

“He buscado en todas las rutas que podría haber tomado para volver a casa y he preguntado en todas las tiendas y establecimientos de comida, pero nada. No sé si me las quitaron o me quedé dormido en la calle”, señaló.

Sobre el caso, la policía señaló que no puede hacer alguna investigación debido a que no hay pruebas de algún delito.

El hijo de Pamela espera encontrar las cenizas de su amada madre.