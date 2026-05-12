“Fue agredida brutalmente”: revelan estado crítico de joven atacada en Entre Ríos

El director del hospital Materno Infantil Germán Urquidi, Antonio Pardo, reveló la gravedad de las lesiones que sufrió una joven de 18 años, presunta víctima de una violación agravada ocurrida en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba.

Explicó que la paciente llegó al hospital con severos daños internos en la región intestinal y vaginal, por lo que tuvo que ser sometida a cirugías de emergencia para salvarle la vida.

“Es una paciente que ha sido agredida de manera brutal. Toda la parte del intestino está lesionada, también la vagina. Ha tenido que hacerse una colostomía, o sea, ella hace sus deposiciones por el estómago”, informó.

Pardo detalló que los especialistas desviaron temporalmente el tránsito intestinal para permitir la reconstrucción de las zonas afectadas y evitar mayores complicaciones.

“Se ha derivado el intestino a otro lado de tal manera que se pueda reparar lo de abajo para curar”, explicó.

Cirugías reconstructivas

El director del hospital indicó que la joven necesitará por lo menos cuatro cirugías reconstructivas durante los próximos dos o tres meses.

“Se han practicado dos cirugías, pero ahora necesitamos que el cirujano haga la parte del intestino y posteriormente nosotros hacemos la parte vaginal y otra vez la restitución del tránsito intestinal”, señaló.

Asimismo, advirtió que la recuperación será prolongada y no existe certeza sobre las secuelas que podría dejar el ataque.

“No va a ser fácil, esperemos que la recuperación sea del 100%”, sostuvo.

El médico también reveló que la víctima no recuerda lo ocurrido después de haber consumido bebidas alcohólicas con dos hombres.

Avance de las investigaciones

“Dos desconocidos la abordan, consumen bebidas alcohólicas con ella y al final no se acuerda de nada. Probablemente utilizaron alguna droga”, manifestó.

Pardo aseguró que las lesiones observadas no coinciden con una caída accidental, como las personas que estaban con la joven. “Ese tipo de lesiones no ocurre con una caída, seguramente han utilizado algún otro objeto más”, afirmó.

Además de la atención quirúrgica, la paciente recibe apoyo psicológico debido al fuerte impacto emocional provocado por el hecho. “Ella está muy afectada”, lamentó el director del hospital.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play