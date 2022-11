Fue violada desde los 12 años por su padrastro, hoy decidió sentar la denuncia

ORURO

Una joven madre denunció hoy que desde sus 12 años fue abusada por su padrastro, producto de estos abusos, dio a luz a un varón que en la actualidad tiene 4 años.

El caso se dio a conocer en el departamento de Oruro, el agresor, G.F., de 43 años, fue aprehendido por las autoridades policiales y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

La víctima, de iniciales S. F., señaló que teme por su vida y la de su hijo, declaró que teme que la familia del acusado tome alguna represalia contra ella. Así mismo, indicó que durante estos últimos años ha sufrido constantes amedrentamientos por parte de su padrastro.

“Lo hice por mi hijo, me he callado durante muchos años, hoy dije basta, hoy el miedo me hizo fuerte, no quiero que mi hijo viva una vida de violencia y por mi hijo decidí ser fuerte”, declaró la joven madre.