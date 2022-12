"Fui a salvar vidas y me quebraron las piernas a garrotazos", dijo el herido en los avasallamientos

Cargando...

El hombre que fue retenido y golpeado brutalmente por los avasalladores en los predios de la familia Kim, relata en una entrevista exclusiva con Notivisión Primero, que vio de cerca la muerte, convulsionó de tanto palo y garrotazos que recibió hasta el punto de convulsionar y de fracturarle las piernas en dos partes, tibia y peroné.

Desde una cama en el Hospital San Juan de Dios, cuenta como fue el momento que vivió cuando fue retenido por avasalladores en el primer enfrentamiento registrado el pasado jueves, 8 de diciembre, en los terrenos ubicados por detrás de la refinería de Palmasola.

"Ese día me fui a salvar vidas, fui llevando agua para la gente, lastimosamente la Policía y los avasalladores me cercaron, pero pude sacar a varias personas, entre ellos periodistas", manifestó. Cuenta que fue amarrado del cuello, golpeado y amedrentado por sus captadores que amenazaban desde "meterle un punzón en el ano y hasta sacarle corazón".

"Convulsioné de tanto palo que recibí, inclusive me quisieron meter un punzón al ano, producto de eso tengo heridas en el glúteo, en la cabeza. Mi pierna estaba suelta por los garrotazos, casi me matan. La Policía no hacía nada, he visto cerca la muerte, pudo evitar el ataque, pero no lo hizo", lamentó el afectado.

La víctima de la brutal golpiza se encuentra postrado en una cama de un hospital con tornillos en sus piernas para poder restaurar sus huesos quebrados y su salud.

