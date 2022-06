"Fui al mercado, al volver encontré muerto a mi nieto, su madre solo se ha reído", dijo la abuela

Cochabamba, Bolivia

El caso se conoció por la denuncia de la abuela quien denunció que su nieto de dos años y cuatro meses fue degollado por su madre. El terrible hecho se registró el pasado 11 de junio en la zona Villa Alto Salvador, la madre del menor fue arrestada.

La abuela contó que tras retornar de un centro de abasto encontró a su nieto degollado en la cama de su habitación.

“Tan lindo bebé era mi Emir. Desde que nació yo lo crie. No puedo creer hasta ahora. Un rato he ido al mercado, no me descuidaba, anoche lo estaba cargando. Esta mañana a las 05:20 he ido al mercado, al bebé lo he dejado con mi hija, cuando he llegado ya había estado muerto el bebé, lo había matado. Se ha reído nomás”, contó la abuela de 56 años.