Gerencia de la CNS coadyubará en investigaciones por el caso items fantasmas

El Gerente de la Caja Nacional de Salud, Herlan Tejerina, señaló que la institución coadyubarán en las investigaciones que el Ministerio Público realiza por el caso de los ítems fantasmas en esa institución.

Tejerina señaló que alrededor de 20 personas que se encontraban en planillas habrían cobrado salarios sin marcar el biométrico que registra el horario de ingreso y salida de los trabajadores.

“En planillas que habrían cobrado salarios en la institución pero que no tienen toda su documentación regla, es decir que no tiene contratos en la mayoría de los casos y en algunos de los casos no existe el archivo personal que todos los trabajadores tenemos que tener pero que en todos los casos no habrían marcado el biométrico”, puntualizó Tejerina.