Gobernación del Beni: Pugnas políticas en medio de la pandemia

Beni, Bolivia

El ex gobernador del Beni, Fanor Amapo, en entrevista con El Mañanero señalo que continúa en el cargo y que la elección de la asambleísta del Movimiento Al Socialismo, Yáscara Moreno, realizado por la Asamblea Legislativa Departamental ayer domingo fue ilegal.

“Prácticamente teniendo 10 votos y mayormente haciendo las alianzas, las coaliciones políticas con la derecha el instrumento político del MAS, dos personas que hacen el tema de alianzas con ese voto llegan a querer presidir la silla de la gobernación, pero en este caso como un pueblo indígena nosotros estamos firmes y sigo siendo la máxima autoridad”, afirmó Amapo.

Señalo que su mandato está amparado en la Ley 1270 que prorroga el cargo a razón de las circunstancias que se registran en el país.

Lamento que lo que considera a su juicio un pugna política este sucediendo justo cuando el país vive una lucha contra el coronavirus.

“Mientras estamos en este tema de pandemia, también hay entremedios las pugnas políticas y creo que muy lamentable, en vez de trabajar seguimos peleando con el tema político aquí en nuestro departamento”, señalo Amapo.

Por su parte la Asambleísta por el Movimiento Al Socialismo del Beni, Yáscara Moreno, en entrevista con El Mañanero señalo que Fanor Amapo no obtuvo la ratificación del pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, además de no alcanzar los votos requeridos para continuar en el cargo. Aseguro que su elección como gobernadora del Beni está en el marco del procedimiento legal.

“Necesitaba 15 votos para ser ratificado por una mayoría absoluta de todo el total de los integrantes de la Asamblea Legislativa Departamental, el gobernador del Beni tuvo 14 votos en la ratificación por eso no cumple nuestros procedimientos legislativos, por lo cual el gobernador no fue ratificado y la Asamblea tenía que cumplir con un derecho legislativo que es de designar a una nueva autoridad para no dejar un vacío de poder”, explicó Moreno.

Así mismo señalo que la razón para que Amapo no fue ratificado seria presuntos actos de corrupción en la compra de insumos y medicamentos.