Gobierno advierte que quienes suban precio de la carne serán procesados

Santa Cruz - Bolivia

Ante el anuncio de incremento en el precio de la carne de res por parte de la dirigencia de Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), el Gobierno informó que se realizará operativos de control y advirtió que los comercializadores que incrementen el precio se exponen a procesos por agio y especulación.

“Obviamente, a aquella gente que sorprendamos que está elevando el precio de la carne les iniciaremos procesos por agio y especulación”, afirmó Grover Lacoa, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en una entrevista con radio Erbol.

Los operativos lo realizará personal del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usurario y Consumidor y de algunas alcaldías. Demandó a los gobiernos municipales de las ciudades capitales sumarse a estas acciones.

“Estamos haciendo que se elimine la intermediación, que se tenga carne a un precio más competitivo para el sector comercializador al detalle y estos a su vez no le suban el precio a la ama de casa”, explicó.

Consideró que la dirigencia de Contracabol, que anunció el incremento de precios de la carne de res, es una facción de carniceros que busca aprovecharse de la fluctuación habitual de los costos.

“Lo que ellos no dicen es que el incremento del precio de la carne fluctúa según la temporada del año, no dicen nada cuando hay bajadas en los costos y ahora que se está recuperando pretenden trasladar este incremento al consumidor final, no es justo”, insistió.

Añadió que los comercializadores de carne de res de Santa Cruz desconocieron a la dirigencia de la Contracabol, y prueba de ello es que se trabaja en acuerdos con empresas frigoríficas para el abastecimiento normal sin incremento en los costos del insumo para los mercados cruceños.