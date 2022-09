Gobierno convoca a cocaleros al diálogo y también a otros representantes yungueños

La Paz

El ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, insistió en el diálogo para solucionar el conflicto de cocaleros de los Yungas, sin embargo observó que existe “actitudes infantiles” de parte de la dirigencia de este sector, entre tanto, anunció una reunión con autoridades y otros representantes de la región en busca de desarrollar alternativas productivas a la coca.

La reunión es para el martes, convocando a los alcaldes de Yungas y dirigentes de campesinos y regionales, con el objetivo de tratar un plan estratégico y empezar a desarrollar el potencial de la región.

“No es la coca legal o ilegal, acá el problema de fondo es la dirigencia, en tres oportunidades no han venido, la segunda se han aguantado un rato acá y se han ido, la tercera por separado ninguno asistió, razones no entiendo”, manifestó la autoridad.

“Quieren desgastarnos pero no lo van a hacer, esta autoridad también tiene formación sindical, política, técnica y no me deja sin sueño las actitudes infantiles de estos pseudodirigentes”, dijo Gonzales.