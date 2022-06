Gobierno reitera que la vacación de invierno no se adelantará y pide "paciencia" con el frío

Cargando...

Bolivia

Nuevamente, el ministro de Educación, Édgar Pary, ratificó que las vacaciones de invierno se iniciarán el 4 de julio en todo el país. Además, comentó que los pedidos de adelanto se hacen “por costumbre” y pidió priorizar abrigo antes que uniforme.

En ese sentido, descartó toda posibilidad de adelantar el receso escolar. Pidió “paciencia” a los escolares para soportar las bajas temperaturas que se registran en el país, informó Página Siete.

“Está ratificado para el 4 de julio. Estamos a dos semanas y creo que es cuestión de tener paciencia. Mejoraron las temperaturas y eso es importante. Por ejemplo, Cochabamba pidió una ampliación, pero el clima es agradable”, afirmó el ministro Pary en entrevista con radio Panamericana.

La semana pasada, la Sala Situacional de Cochabamba pidió al Gobierno adelantar la vacación de invierno. La solicitud fue hecha después del informe epidemiológico de la región metropolitana. El ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, Andrés Huayta, coincidió en la petición debido al descenso de las temperaturas.

En respuesta, el ministro de Educación aseguró que “de alguna forma es costumbre” realizar esta solicitud. “Esto no debe ocurrir, más aun cuando nuestros estudiantes necesitan apoyo. Algunos maestros o dirigentes que estuvieron en esa línea de tener más flexibilidades sólo (hacen estos pedidos) por costumbre”, afirmó.

Cargando...

Según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las temperaturas irán en descenso hasta fin de mes con el ingreso del país a la época de invierno. “Por tanto, es importante tomar en cuenta estos aspectos y debemos aprovechar las clases presenciales”, agregó la autoridad.

Pary dispuso mayor tolerancia en cuanto al horario de ingreso ampliado, sobre todo, en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz donde hace más frio. “En Uyuni, por ejemplo, se registró uno de los extremo más fríos con 20 grados bajo cero. Pero estas bajas temperaturas se registran más de noche que de día. Eso nos tranquiliza porque no es la primera vez que sucede estas bajas temperaturas en el país”, afirmó Pary.

Asimismo, recomendó a los estudiantes “recuperar el tiempo perdido” en clases virtuales. “Estamos intentando recuperar las clases presenciales, porque los maestros y estudiantes pueden interactuar entre ellos. Ese tipo de aprendizaje es importante para nosotros”, afirmó.

Por otra parte, pidió a los directores de los establecimientos educativos no exigir que los estudiantes lleven el uniforme. “¿Qué tan importante es que lleven corbatas en lugar de un abrigo?”, cuestionó. “No sé si es tan imprescindible para las clases el uniforme cuando un abrigo es más necesario para mantener a los estudiantes calientes. No sé qué directores exigen, pero atentan contra la salud”, acotó.

Por eso, recomendó a los padres de familia autorizar para que sus niños puedan ser vacunados contra el covid. “Trabajamos con lanzamiento de la campaña a fin de aprovechar la vacunación en los establecimientos educativos y muchos colegios se sumaron a esta campaña. Creo que los padres recapacitaron y están permitiendo la inmunización de los escolares”, dijo.

Finalmente, comentó que una posible ampliación del receso, que debe ser de dos semanas, se realizarìa de forma diferenciada en cada uno de los departamentos y dependerá de una evaluación que se haga en la primera semana de julio. De continuar el frío en algunas regiones se podrían permitir clases virtuales o semipresenciales.