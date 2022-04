Grammy 2022: ¿el efecto "Will Smith" llegará a los premios más importantes de la música?

Cargando...

Las Vegas, Estados Unidos

Después de la polémica de Will Smith en los premios Oscar, los premios Grammy han decidido evitar confrontaciones en la gala de la 64 edición que se celebrará esta noche. Por eso, le prohibieron presentarse a Kanye West, que suma este año cinco nominaciones por su disco "Donda", por un “comportamiento en redes sociales inadecuado”, según han difundido personas relacionadas con el rapero. El músico lleva semanas enredado en una fea pelea de mensajes con su expareja, Kim Kardashian, y el novio de esta. Por el camino ha decidido insultar precisamente al presentador de la gala, Trevor Noah. Demasiado para la organización, que le borró de las actuaciones y está por ver si admite que acuda a la gala, en el hipotético caso que el rapero quiera presentarse, informó el portal El País.

En la lista de ausencias existe una evidente, la de Foo Fighters, que también tenían previsto actuar, pero han suspendido su presencia (como toda la gira) por la reciente muerte de su baterista, Taylor Hawkins. Se rendirá un homenaje a Hawkins en la gala, aunque no se ha concretado cómo será.

De momento, ya se encuentra todo preparado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para la gran fiesta de la música, casi siempre criticada, pero a la que no faltan cada año un buen número de estrellas. Las actuaciones de este año serán: Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lady Gaga, J Balvin con María Becerra, Jon Batista, Lil Nas X, Silk Sonic (el dúo soul-disco formado por Bruno Mars y Anderson .Paak), BTS y John Legend, entre otros. Presenta el cómico sudafricano Trevor Noah, que estará muy tentado de hacer chistes sobre lo ocurrido en los Oscar. Entre presentadores también estarán Dua Lipa, Lenny Kravitz, Jared Leto, Avril Lavigne o Bonnie Raitt. Una de las sorpresas será ver a la referencial Joni Mitchell otorgar un premio. Mitchell, de 78 años, sufrió un aneurisma en 2015 y las secuelas le han mantenido alejada de la vida pública. Hasta hoy.

Retraso por el COVID-19

Cargando...

La importante ceremonia tuvo que ser postergada en enero ante el incremento masivo de casos de contagio de coronavirus debido a la variante ómicron. El evento iba a realizarse el pasado 31 de enero en la Crypto Arena de Los Ángeles, pero la organización tomó la decisión de postergarlo.

“La salud y la seguridad de aquellos en nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa siguen siendo nuestra principal prioridad”, señaló en comunicado disponible en su página web.

A diferencia de ceremonias anteriores, los nominados de esta edición fueron elegidos por los más de 11.000 miembros de la Academia de Grabación, y no por los “comités secretos” que tantas críticas recibieron en el pasado.

Este cambio se ha realizado para “garantizar que las reglas y pautas de los Premios Grammy sean transparentes y equitativas”. Asimismo, este año se ha incluido dos nuevas categorías: Mejor interpretación musical mundial y Mejor álbum de música urbana latina.

Horarios y canales

Antes de la gala principal, se desarrollará la Premiere Ceremony o pre-telecast, premiación de ciertas categorías que no alcanzan a destacar en la ceremonia de la noche. Este evento previo podrá verse en YouTube, así como en la web oficial de la Academia de Grabación.

Cargando...

La gala de los Premios Grammy 2022 se llevará a cabo hoy, domingo 3 de abril, a partir de las 8 p.m., hora de Bolivia.

Los espectadores podrán disfrutar del evento mediante la cadena televisiva CBS en el país norteamericano; mientras que en Latinoamérica se transmitirá por el canal TNT. Además, se podrá seguir a través de la plataforma de streaming Paramount+.

Lista de nominados

Jon Batiste es el mayor nominado al competir en 11 categorías; mientras que Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R cuentan con 8 candidaturas a llevarse la estatuilla de los Grammy.

Por otro lado, Billie Eilish y Olivia Rodrigo tienen nominaciones en 7 categorías; ambas compiten en importantes categorías como Grabación, Álbum y Canción del año.

Otros dos de los grandes ausentes de este año serán el rapero Drake y músico The Weeknd, quienes boicotearon los Grammy este año por diferencias con The Recording Academy, organizadora del evento. Drake había sido nominado a dos premios Grammy este año por su álbum “Certified Lover Boy” y la canción “Way 2 Sexy”, pero pidió que fuera retirado de la competencia sin dar una razón en particular, aunque es conocida su posición crítica contra la Academia. Mientras tanto The Weeknd anunció a fines de 2021 que boicotearía los Grammy luego de no ser nominado a ninguna categoría ese año, acusando a The Recording Academy de poca transparencia en cuanto a sus decisiones y corrupción.