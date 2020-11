Los Grammy le responden a The Weeknd sus graves acusaciones

Cargando...

Los Grammy, Academia prestigiosa en el mundo de la música, nominaron a los mejores, donde The Weeknd no estaba nominado en ninguna categoría a pesar de que su último disco After Hours, tuvo una buena aceptación entre la crítica y el público. Este hecho generó polémica y molestia, no solo en el cantante canadiense, sino en sus fans.

El artista, cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye, no dudó en dar una crítica a través de Twitter, donde señaló que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, encargada de dar lo gramófonos dorados, era corrupta. Pero la Academia finalmente no se quedó callada y respondió a las fuertes acusaciones del cantante, donde ellos reconocen que son los primeros sorprendidos de que no compita en ninguna de las categorías principales.

"Entendemos que The Weeknd esté decepcionado por no estar nominado. A mí también me sorprendió y puedo comprender lo que está sintiendo. Su música este año ha sido excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de admiración", señaló el presidente de la Academia, Harvey Mason Jr., en un comunicado

Lo que dejaron claro es que el artista no esta siendo castigado por las tensas negociaciones que los Grammy tuvieron con el cantante para obligarle a decidir entre participar en la gala del próximo 31 de octubre o en el Super Bowl que será justamente una semana después.

Harvey Manson Jr., informó además que las nominaciones se realizaron mucho antes de que se supiera que The Weeknd sería el encargado de realizar el show de medio tiempo y por ende, de las negociaciones con los Grammy.

"Desafortunadamente, cada año hay menos nominaciones que el número de artistas que se las merecen. Pero como el único premio de música que sigue siendo votado entre compañeros, continuaremos reconociendo y celebrando la excelencia en la música al mismo tiempo que tratamos de dar a conocer a los muchos artistas increíbles que forman nuestra comunidad a nivel global", concluyó