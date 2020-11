VIDEO: Camilo Echeverry cuenta como nació "Tutu" su tema Latin Grammy

Cargando...

Camilo Echeverry sin duda alguna sigue triunfando, esta vez gana el primer Latin Grammy a ‘Mejor Canción Pop’ por el tema ‘Tutu’. Pero este premio esconde detrás del proyecto, una historia emotiva y tierna, y es que el cantautor escribió esta canción para conquistar a su ahora esposa, Eva Luna Montaner.

“Esta canción la escribí en el tapete del último departamento que tuve antes de casarme con Eva Luna. Fue una canción que se hizo con la única intención de sorprenderla a ella y enamorarla. Y fue ahí que comprendí que el único atajo hacia la honestidad es la falta de filtros y el no intentar impresionar a nadie, pero la impresioné a ella y ese día cayó de rodillas de felicidad con esa canción… Que sea una canción tan personal y tan honesta la que se lleve el primer Latin Grammy es confirmación de que la honestidad es el camino al éxito”, dijo emocionado Camilo con su trofeo en la mano.

Lo chistoso de esta historia es que, cuando Camilo salió de su camerino, le pidió a su publicista, la reconocida Róndine Alcalá que grabara un video en el que diría desde la puerta:

“Este es el último momento en que Rondi me vio sin Grammy… Si no me lo gano borramos el video”, y salió mientras su publicista se reía.

Pues no hubo necesidad de borrarlo porque lo ganó, y además se llevó todas las críticas positivas de su presentación junto a Kany García y Pedro Capó.