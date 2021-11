Gremiales de Bolivia ratifican el paro; niegan que se busque desestabilizar al gobierno

El secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, ratificó este viernes, el paro indefinido convocado por su sector para este lunes 8 de noviembre, agregó que las movilizaciones buscan la abrogación de la Ley 1386, y negó que se intente desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce, como fue denunciado por algunas autoridades.

El dirigente descartó además que se busque con las movilizaciones desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora, afirmó que los gobernantes deben de tomar en cuenta que esta norma afectaría de forma directa al comercio minorista.

“Yo creo que una movilización no va a ir a desestabilizar un Gobierno, no, eso sería insólito. Ellos no tienen por qué sacar una ley contraria al comercio minorista, contraria a otros sectores”, aseveró Figueroa.