"¡Gritaban y lloraban!": 13 estudiantes convulsionaron durante una misa en Chimboco

Sacaba, Cochabamba

Este viernes se registró un hecho que causó alarma en un colegio de Chimboco, en el municipio de Sacaba. 13 estudiantes convulsionaron en plena misa, ocurrió cuando sintieron el humo del incienso, fueron trasladados de emergencia al Hospital México de Sacaba.

Los menores de 10 a 11 años empezaron a sentirse mal, presentando un cuadro de convulsiones, histeria colectiva y alucinaciones. Los pequeños lloraban, gritaban y desmayaban sin ninguna razón, la situación alertó a los educadores que de forma inmediata los llevaron hasta un hospital.

Recibieron atención de emergencia en pediatría para estabilizarlos, se tuvo que habilitar los pasillos debido a la cantidad que rebasó la infraestructura del nosocomio. Los profesores aseguraron que todo estaba normal con los alumnos, incluso tomaron desayuno en la mañana, nadie esperaba que terminen con convulsiones a media mañana.

Los padres llegaron hasta el hospital preocupados por la situación, fueron llamados de emergencia por la dirección de la unidad educativa. "Me dijeron que mi hija se descompuso en el colegio, la recogí y traje al hospital en una ambulancia. Ahora está en recuperación, me dicen que hicieron una K'oa, pero a mi hija nunca le hizo eso daño", contó un padre.

"Vine corriendo, pensé que sólo se trataba de mi hija, no había sido así. Llegué a la escuela, miro la ambulancia y estaba llena de wawas, todos estaban gritando como locos, con sus mocos chorreando. Yo me asusté, quedé impresionada. Mi hija no habla, no me dice nada. Yo le pregunté ¿Qué te ha pasado? Solo me dijo el padre puso el incienso, sólo eso pasó, me respondió", contó una madre de familia