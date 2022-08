Guardias municipales fueron agredidos por transportistas que no quisieron mover sus vehículos del ingreso a la Terminal

Cochabamba, Bolivia

Cerca al mediodía de este martes, la Av. Ayacucho, cerca a la Terminal de Buses de Cochabamba, se convirtió en el escenario de enfrentamientos. Dos situaciones generaron peleas, empujones y hasta objetos arrojados por conflictos de rutas y paradas de líneas de transporte interdepartamental.

Inicialmente, personal del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM) y Movilidad URbana llegaron al lugar para hacer cumplir una determinación de la Alcaldía, que indica que, en la parada instalada en el lugar, solo pueden estar tres movilidades -denominadas 'surubíes'- estacionadas de los sindicatos autorizados, en este caso, el Sindicato Mixto Oruro y Primero de Mayo Del Valle. Pues, usualmente se acomodan más de 10 durante todo el día, generando caos vehicular.

En ese sentido, los guardias municipales les indicaron a los choferes les indicaron que debían retirarse. Sin embargo, no fueron escuchados y comenzaron a poner grapas a los trufis, pero hubo resistencia. Ahí comenzaron los problemas y peleas entre choferes y funcionarios del SEM. Hubieron forcejeos, golpes, por lo que se tuvo que pedir apoyo de la Policía.

La pelea por rutas

Al mismo tiempo, hubo enfrentamientos entre los mismos transportistas, conflicto que ya lleva varios días, por el tema de rutas. Pues una línea que hace el recorrido hacia el Trópico busca llegar hasta la carretera al occidente.

Así, se enfrentaron con palos, cinturones, conos de tráfico y otros objetos. Además, bloquearon la avenida.

Se trata del Sindicato Mixto Oruro y Primero de Mayo Del Valle contra Trans Carrasco, este último se ubicó en la subida de la Av. Ayacucho, en el sector de la Colina de San Sebastián. Los dos primeros son de la zona andina y dicen que Trans Carrasco no tiene derecho de estar en la zona y deben reiterarse. Por eso, denuncian invasión de paradas.

Por su parte, los aludidos aseguran que tienen todos los permisos en orden y que su ruta es hacia Sucre. Es más, afirman que son los sindicatos de la zona andina que quieren usar, sin tener el permiso correspondiente, la carretera a la capital.

"Nosotros estamos en vigilia. Los señores del Mixto Oruro y Primero de Mayo Del Valle no nos dejan operar en la parada que nos otorgó la Federación de Transporte Libre Departamental. También tenemos una resolución de Movilidad Urbana, pasó por el comité de Transporte. Contamos con toda la legalidad. Tenemos la resolución ministerial 142, resolución administrativa, tarjetas de operación y toda la legalidad en la Federación. Estamos dentro de la ordenanza municipal 4354 y nos corresponde la parada", aseveró un representante de Trans Carrasco.

Asegura que la parada es de hecho de la Federación y que ellos cumplen con todos los requisitos para poder usar la misma.

"Trans Carrasco nos ha venido a ocasionar problemas. Ayer se firmó un convenio, pero solo por la mitad de las instituciones. La otra mitad no está de acuerdo con que entre Carrasco Tropical a esta parada. Ese es el problema, no hay entendimiento. Por mi cargo, tengo que actuar de manera imparcial, no puedo inclinarme hacia ningún lado", dijo, a su vez, el secretario de Transportes de la Federación de Transporte Libre Interdepartamental.