Guatemala: Mujer mata con 100 machetazos a su marido por abusar de su hija

Cargando...

Un hecho de violencia consterno a la población de Guatemala, ya que una mujer, en su impotencia de no poder hacer algo más y dolor al ver que hija de 5 años era abusada sexualmente por su pareja, atino a agarrar un machete para detener de esa manera al agresor.

La mujer relató a la policía que, al momento de llegar a su hogar, comenzó a escuchar gritos de dolor y desesperación, por tanto, se asomó de manera sigilosa a la ventana, y mira a su hija denuda en la cama.

"Yo salí temprano del trabajo, el no me esperaba, escuché algunos gritos de dolor y desesperación y me acerqué sin hacer ruido, y fue cuando lo vi abusando de mi hija, pero me perdí en ira cuando el me vio y me pidió que hagamos un trío, y lo que atiene fue agarrar un machete y darle", dijo la madre.

La policía que se llegó al lugar minutos después, tras denuncias de vecinos, llevo el cuerpo del sujeto al hospital aún con vida, sin embargo, horas después falleció. Según el reporte de la autopsia realizada por los médicos de turno, la madre propinó alrededor de 100 "machetazos" a su esposo, además de haberle cortado sus partes íntimas y recibir en reiteradas ocasiones cortes en la cabeza.

Cargando...

En la parte final del interrogatorio, la mujer afirmó que no sentirse arrepentida, incluso lo volvería hacer.

Actualmente la mujer se encuentra detenida, esperando una audiencia, que determine si ira o no a la cárcel.