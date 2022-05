Hallan placas falsas y autos indocumentados en La Paz

Cargando...

La Paz

El director de Tránsito, coronel Walter Sosa, informó este viernes que, tras un operativo realizado en varias zonas de La Paz, se halló placas cubiertas, invisibles, deterioradas y algunos vehículos circulan sin ellas.

“Por ejemplo hay de plástico, artesanal y hechiza, esta que tengo en mi poder estaba en un vehículo, también hay otras que son planchas simplemente”, manifestó Sosa.

En un recorrido realizado por varias zonas de La Paz, cámaras de Notivisión identificó vehículos públicos y privados, los mismos tenían placas irreconocibles, un oficial de tránsito afirmó que estos casos son constantes y que tiene muchos problemas al querer hacer el decomiso.

“Tuve problemas me filmaron, me insultados de todo por hacer cumplir la norma”, afirmó el efectivo policial.

Según tránsito 3 son las prohibiciones para el uso de placas en vehículos, las cuales son: No taparlas, no adornarlas, no usar si tiene marcado desgaste.

“Lo que nosotros hacemos es sacar de la circulación este vehículo, no se le multa en absoluto, lo que nos dice la Ley de Tránsito es que este vehículo no puede circular sin una identificación tal cual presenta”, detalló Sosa.

Según la policía es muy difícil reconocer una placa clonada o ilegal, afirmó que se realizarán operativos constantes ante una gran cantidad de vehículos chutos o robados, que circulan en el país.