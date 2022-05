“Solo abrí un mensaje”, manifestó el diputado por CC acusado de observar imágenes pornográficas

La Paz

El diputado José Luis Porcel pidió disculpas al país este viernes por lo ocurrido, la pasada jornada en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se trataba la elección y designación del nuevo defensor del Pueblo. El diputado habría abierto un mensaje de WhatsApp, donde se observaba imágenes pornográficas.

“Yo solo abrí un mensaje de WhatsApp, pero obviamente ese rato lo cerré y borré, hay tantos grupos, tantos mensajes, uno no sabe lo que recibe, no es que yo estaba elaborando. Pido disculpas a la población, pido disculpas al hemiciclo, a los medios de comunicación, al país entero”, manifestó Porcel.

Por su parte legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) señalan que tendrán una reunión de bancada y que el hecho no amerita más que unas disculpas.

El diputado afirmó que este hecho le puede pasar a cualquiera, y que felizmente recibió la solidaridad de sus colegas.

“Anoche he recibido la solidaridad de colegas de las tres bancadas de CC, del MAS, de Creemos, a cualquiera nos puede pasar esto, es que en las redes uno no sabe. También pedir disculpas en Facebook, y bueno, esta imprudencia no fue premeditada”, aseveró Porcel.