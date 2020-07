Hallan restos humanos en San Matías

Cargando...

La mañana de éste viernes José Enrique Terán comandante de la Policía en Santa Cruz confirmó que luego de un operativo realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)de San Matías, se dio con el hallazgo de estos restos humanos en una propiedad ubicada entre las comunidades de San Miguelito y Navidad.



La autoridad policial indicó que un comentario que paseaba junto a su perro por el lugar encontró ambos cuerpos en descomposición, por lo que de forma inmediata denunció esta situación a los uniformados de este municipio.



De momento aún no se ha determinado la identidad de los cadáveres, y no se descarta que los móviles de este hecho sea un posible ajuste de cuentas o a raíz de un tema pasional.

Sin embargo efectivos de la Felcc en San Matías el pasado 24 de junio recibieron la denuncia de un grupo de personas por la desaparición de sus familiares que no retornaron a sus hogares, por lo que continúan trabajando en la investigación, logrando en las ultimas horas la aprehensión de 4 personas de sexo masculino y un sospechoso de nacional Brasileña apodado “Paraguayo”.