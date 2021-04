Hallan sin vida a una mujer de la tercera edad en la comunidad Santa Rosa, Brecha 12

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Una mujer entre 75 y 80 años fue hallada sin vida en su domicilio la tarde del jueves, ubicado en la comunidad Santa Rosa de la Brecha 12, ubicado a 80 kilómetros del municipio de Santa Cruz de la Sierra.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Ángel Morales, informó en el programa Que No Me Pierda (QNMP), que personal de su unidad junto al fiscal asignado al caso llegaron hasta el lugar del hecho para proceder al levantamiento legal del cadáver, sin embargo, los familiares de la víctima presentaron un acta de oposición para que no se realice dicha acción.

"Aparentemente la muerte fue natural. Esta acta de oposición también le permite a los familiares obtener el certificado de óbito para poder dar la difusión a esta persona y así que pueda ser enterrada en cualquier cementerio", explicó el jefe policial.

Morales afirmó que la víctima vivía sola y aparentemente "dejada a su suerte", por lo que las investigaciones continuarán para esclarecer el caso

Más temprano, uno de los pastores de la comunidad, informó al equipo de prensa de Notivisión que se trasladó hasta el lugar de los hechos, que los vecinos de la zona encontraron a la mujer en su cama y sin ropa, por lo que se presume que fue abusada.

"Se cree que la señora fue abusada sexualmente porque una vecina la encontró desnuda, con un botesito de alcohol y coca. Se cree que alguien la visitó", dijo el religioso.