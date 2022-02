Hallan un tercer cadáver en menos de 72 horas en El Alto

El Alto

El subteniente Ever Flores, miembro de La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que se realizó el levantamiento legal del cadáver de una persona de 43 años, identificado como Américo G.M.

“El mismo se encontraba sobre la acera prácticamente tendido, el mismo según se ha registrado no presenta signos de violencia, por lo que se presume que no fue víctima de atraco, ya que se encuentra aún con sus pertenencias, con su reloj, sus documentos, sin embargo, no se evidencia que este portando su celular”, manifestó Flores.