"Han pasado tres años": Aprehenden en Argentina a la enfermera implicada en la muerte de Nataly Céspedes

Cochabamba, Bolivia

El pasado 30 de diciembre de 2019 la familia de Nataly Céspedes, le daba el último adiós en el Cementerio General, la modelo cochabambina falleció por una hemorragia interna, a causa de una perforación de arteria renal derecha, tras someterse a un procedimiento quirúrgico en una clínica privada en la ciudad de Santa Cruz.

Nataly fue sometida a un cambio de prótesis de mama y una lipoescultura el 27 de diciembre, en la clínica Urkupiña de Santa Cruz por Richard Alexander Challampa. La modelo murió el 28 de diciembre, la autopsia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó que la muerte fue por la perforación de arteria renal derecha, que condujo a una hemorragia.

Han pasado tres años desde que la joven modelo de 26 años perdió la vida. La clínica Urkupiña fue clausurada por el Sedes el 31 de diciembre del 2019, la familia de la víctima denunció que Richard Challampa, el médico que realizó la cirugía, no es cirujano plástico y tiene más de 300 denuncias, 15 procesos legales y 3 mandamientos de aprehensión por negligencia. Challampa y la enfermera Vanessa Justiniano escaparon del país.

El jueves 3 de noviembre lograron capturar en Argentina a la enfermera boliviana, Vanessa Justiniano, que se encontraba prófuga, luego que Nataly perdiera la vida en la zona de Satélite Norte, en Santa Cruz. La causa de muerte de la joven fue una mala praxis, la enfermera y el presunto cirujano eran buscados, tras realizar una intervención quirúrgica a Nataly.

Se espera conocer si Justiniano será extraditada del país vecino, Argentina.

María Luz Vásquez, mamá de Nataly, asegura que son tres años de búsqueda de justicia, pide a las autoridades actuar con prontitud, para que puedan hacer justicia.

"Pido a las autoridades que nos ayuden, para extraditarla a nuestro país, ruego que se de con el paradero de Richard Challampa. Las autoridades no, nos escuchan, es como si estuviéramos pidiendo una limosna, eso me duele. Pero Dios es grande ya atrapamos a uno de los responsables. No sabíamos que se iba a operar, ni de dónde sacó el dinero, la noticia fue un duro golpe. Tuvieron a mi hija botada en un rincón, los dos principales causantes se dieron a la fuga, fue un terrible golpe, nosotros no sabíamos qué hacer", contó la madre.